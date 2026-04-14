Terremoto scossa di magnitudo 5.7 | panico nei centri commerciali i prodotti volano via

Una scossa di magnitudo 5.7 ha colpito la zona nel cuore della notte, causando momenti di paura tra la popolazione. Le strutture commerciali sono state coinvolte, con alcuni prodotti che sono volati via a causa del movimento sismico. Le autorità stanno verificando eventuali danni e situazioni di emergenza, mentre le persone stanno lasciando gli edifici in modo ordinato. Nessuna informazione su vittime o feriti è ancora stata comunicata.

La terra ha tremato con forza nel cuore della notte e in pochi secondi la quiete si è trasformata in caos. Le luci dei negozi oscillavano, i carrelli si muovevano da soli e sugli scaffali la merce ha iniziato a cadere una dopo l’altra, tra la sorpresa e la paura di chi si trovava all’interno dei centri commerciali. Le immagini diffuse sui social raccontano corridoi pieni di prodotti sparsi sul pavimento e negozi completamente messi a soqquadro. Una scena improvvisa che ha fatto temere il peggio, anche se fortunatamente non si registrano vittime. Un violento terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il Nevada occidentale, negli Stati Uniti, con epicentro tra Silver Springs e Carson City.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto, scossa di magnitudo 5.7: panico nei centri commerciali, i prodotti volano via Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Pozzuoli Leggi anche: Scossa di terremoto magnitudo 3.5 nei Campi Flegrei avvertita anche a Napoli