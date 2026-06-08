Terremoto nelle Filippine crolli e panico nei video social | almeno 19 morti dopo la scossa di magnitudo 7.8

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l’isola di Mindanao nelle Filippine, causando crolli di edifici e panico tra le persone, ripresi in vari video sui social. Almeno 19 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite. L’evento ha scatenato un’allerta tsunami in diversi Paesi del Pacifico, con evacuazioni e persone in fuga dalle zone costiere. La terra ha tremato intensamente, provocando danni e paura tra la popolazione.

Edifici collassati, persone in fuga e allerta tsunami in diversi Paesi del Pacifico dopo il violento sisma che ha colpito Mindanao. È di almeno 19 morti il primo bilancio del violento terremoto che ha colpito le Filippine meridionali nella mattinata di lunedì 8 giugno. La scossa, registrata con una magnitudo di 7.8, ha provocato il crollo di edifici e abitazioni, facendo scattare immediatamente le operazioni di emergenza nelle aree più colpite. Mentre i soccorritori continuano a lavorare tra macerie e strutture danneggiate, sui social network stanno circolando numerosi video che mostrano il momento del sisma e le sue conseguenze. Le immagini raccontano scene di forte paura: persone che abbandonano edifici correndo in strada, attività commerciali evacuate in pochi secondi e costruzioni che riportano gravi danni strutturali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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TERREMOTO, FORTISSIMA SCOSSA CON MAGNITUDO 6.4: PAURA DOPO IL BOATO. GENTE IN STRADA

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