L’assessore regionale ha contestato l’ART sulla riduzione del 40% delle corse dei treni in Umbria. I nuovi orari prevedono tagli significativi per studenti e lavoratori. I treni regionali potrebbero viaggiare sulla linea lenta a causa di modifiche alle frequenze. La riduzione delle corse impatta sui collegamenti quotidiani e sulla qualità del servizio. La decisione è ancora in discussione, nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli finali.

Come cambieranno gli orari dei treni per studenti e lavoratori?. Perché i nuovi treni regionali rischiano di viaggiare sulla linea lenta?. Quali conseguenze avrà il limite del 40% sulla capacità ferroviaria?. Come influirà la nuova norma sugli accordi già approvati dalla Regione?.? In Breve Limite capacità OSP ridotto al 40% per singola tratta in caso di conflitti privati.. Soglia velocità prioritaria alzata a 250 kmh penalizzando treni da 200 kmh.. Nuova norma 8.5 applicabile retroattivamente agli Accordi Quadro approvati il 13 aprile.. Scadenza termine per presentare osservazioni formali fissata al 25 giugno 2026.. L’Umbria contesta la nuova delibera ART: il rischio di un taglio del 40% per i treni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, rischio tagli del 40% ai treni: l’assessore contesta l’ART

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fondi ai Comuni: il PD contesta l’assessore: ‘Sono fondi ministerialiIl Partito Democratico ha sollevato dubbi sull'origine dei fondi destinati ai Comuni, sostenendo che si tratta di risorse ministeriali.

Sciopero generale contro guerra e tagli: treni e bus a rischio tra oggi e domaniDomani e dopodomani è previsto uno sciopero generale che coinvolge il trasporto pubblico locale e ferroviario.

Argomenti più discussi: Tutela del verde e degli immobili. Così Gaia vede prima i problemi e interviene evitando le emergenze; Dimensionamento scolastico, il TAR ribalta i piani: Città di Castello vince, ora rischia Terni.

Morto a 24 anni dopo tre accessi al pronto soccorso – Daily, 8 giugnoNell’audiogiornale di oggi apriamo con l’indagine per la morte di un 24enne a Foligno, il rischio di tagli ai treni regionali e l’ennesima aggressione al personale sanitario in Umbria. Dibattito acces ... umbria24.it

Umbria in zona gialla per sicurezza sul lavoro: 3 morti nel primo quadrimestre del 2026La regione registra un’incidenza inferiore alla media nazionale, ma il dato provinciale di Perugia pesa sul bilancio umano. Resta alta l’attenzione sul fenomeno infortunistico ... perugiatoday.it