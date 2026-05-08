Il Partito Democratico ha sollevato dubbi sull'origine dei fondi destinati ai Comuni, sostenendo che si tratta di risorse ministeriali. La questione riguarda chi abbia effettivamente deciso l'assegnazione di tali fondi e come questa decisione possa incidere sulla sicurezza degli edifici scolastici nella regione. La discussione si concentra sulla provenienza e sulla gestione delle risorse, senza yet chiarimenti ufficiali sui criteri di distribuzione.

? Punti chiave Chi ha realmente deciso l'assegnazione di questi nuovi fondi?. Come influirà la gestione ministeriale sulla sicurezza delle scuole abruzzesi?. Perché il PD accusa la Giunta di usare propaganda politica?. Quali azioni concrete faranno i Comuni per spendere i soldi?.? In Breve I consiglieri Paolucci, Pepe e Mariani contestano la gestione dell'assessore D'Annuntiis.. Le risorse derivano dalla legge numero 145 del 30 dicembre 2018.. I fondi coprono il triennio 2026-2027-2028 per la sicurezza in Abruzzo.. Il PD chiede supporto tecnico per la progettazione nei comuni abruzzesi.. I consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci, Dino Pepe e Sandro Mariani hanno contestato le recenti comunicazioni dell’assessore Umberto D’Annuntiis riguardo ai fondi destinati ai Comuni abruzzesi per il triennio 2026-2027-2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi ai Comuni: il PD contesta l’assessore: ‘Sono fondi ministeriali

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