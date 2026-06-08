Ultimissime Juve LIVE | visite prima del Mondiale per Sorloth? La Uefa mette fretta sulle cessioni

Notizia in breve

La Juventus sta prendendo in considerazione la possibilità di far visitare Sorloth prima del Mondiale. La Uefa ha richiesto di accelerare le cessioni dei giocatori. Le novità più recenti riguardano le operazioni di mercato e le tempistiche delle trattative. La società bianconera si sta muovendo per rispettare le scadenze imposte dagli organismi regolatori. Restano da monitorare eventuali aggiornamenti sulle cessioni e le visite mediche dei calciatori coinvolti.