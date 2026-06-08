Ultimissime Juve LIVE | visite prima del Mondiale per Sorloth? La Uefa mette fretta sulle cessioni
La Juventus sta prendendo in considerazione la possibilità di far visitare Sorloth prima del Mondiale. La Uefa ha richiesto di accelerare le cessioni dei giocatori. Le novità più recenti riguardano le operazioni di mercato e le tempistiche delle trattative. La società bianconera si sta muovendo per rispettare le scadenze imposte dagli organismi regolatori. Restano da monitorare eventuali aggiornamenti sulle cessioni e le visite mediche dei calciatori coinvolti.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 giugno 2026. La Uefa mette fretta alla Juve per le cessioni: il Tottenham su Bremer. Ore 10.00 – La Uefa mette fretta alla Juve per le cessioni: il Tottenham su Bremer. Cambiaso è un altro dei sacrificabili Sorloth alla Juve: accordo e promessa. Chiusura prima del Mondiale? Spunta il retroscena sulle visite. Ore 08. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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[Matteo Moretto] Alexander Sorloth lascerà l'Atletico, l'Everton lo vuole davvero ma il giocatore desidera la Spagna o l'Italia. La Juventus lo apprezza molto. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni di euro. Anche l'Atletico vuole davvero tenere Nico Gonzalez, Cholo reddit