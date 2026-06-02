Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani ha detto sì idea Kluivert
Kolo Muani ha accettato l'offerta e si appresta a trasferirsi alla Juventus. La società sta lavorando per finalizzare l'operazione, mentre si valuta anche un possibile inserimento di Kluivert nel mercato. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La Juventus monitora attentamente le prossime mosse per completare il mercato in entrata.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 02 giugno 2026. Sorpresa Juve, Kluivert il nome nuovo per l’attacco: è lui l’alternativa a Brahim Diaz. Le ultimissime sulla possibile trattativa. Ore 19:55 – La Juventus continua a cercare un rinforzo per l’attacco e il nome nuovo è quello di Justin Kluivert. Le ultime sull’olandese Kolo Muani vuole la Juve, il francese ha detto sì ai bianconeri: cosa manca per chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
BOMBA JUVE: KOLO MUANI CALDISSIMO! SPALLETTI NON STA NELLA PELLE!
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La Juventus fa sul serio per Randal Kolo Muani e prepara un'offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro per il PSG. #KoloMuani #Juve #PSG #Calciomercato #juventusnews24 facebook
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