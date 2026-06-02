Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani ha detto sì idea Kluivert

Notizia in breve

Kolo Muani ha accettato l'offerta e si appresta a trasferirsi alla Juventus. La società sta lavorando per finalizzare l'operazione, mentre si valuta anche un possibile inserimento di Kluivert nel mercato. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La Juventus monitora attentamente le prossime mosse per completare il mercato in entrata.