Ultimissime Inter LIVE | Lazio Inter sabato alle 18 Romano spegne le voci sul futuro di Calhanoglu

Nella giornata di oggi, si susseguono aggiornamenti sulla sfida tra Lazio e Inter prevista per sabato alle 18. Nel frattempo, un dirigente ha smentito le voci riguardanti il futuro di un calciatore, precisando che non ci sono cambiamenti imminenti. Le notizie in tempo reale riguardano principalmente le attività della squadra nerazzurra e le ultime novità dal mondo del calcio.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 23 APRILE. Lazio Inter, si gioca di sabato pomeriggio! Orari e date del 36° turno di Serie A. Lazio Inter, si gioca di sabato pomeriggio! Orari e date del 36° turno di Serie A. Segui le utilissime Mercato Inter, il Barcellona intensifica i contatti per Bastoni: la richiesta dei nerazzurri è chiara.🔗 Leggi su Internews24.com

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