Ultimissime Inter LIVE | Marotta e Ausilio hanno le idee chiare in vista dell’estate il Bayern Monaco piomba su Bisseck Assalto a Palestra

Nelle ultime ore, le principali notizie riguardano l'Inter, con Marotta e Ausilio che stanno definendo le strategie per la prossima sessione di mercato estiva. Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il giocatore Bisseck, avviando trattative per lui. Inoltre, ci sono aggiornamenti su un nuovo accordo relativo a una palestra, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. Queste notizie sono state riportate dal nostro aggiornamento in tempo reale, che segue gli sviluppi più recenti in casa nerazzurra.

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