Ultimissime Inter LIVE | Marotta e Ausilio hanno le idee chiare in vista dell’estate il Bayern Monaco piomba su Bisseck Assalto a Palestra
Nelle ultime ore, le principali notizie riguardano l'Inter, con Marotta e Ausilio che stanno definendo le strategie per la prossima sessione di mercato estiva. Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il giocatore Bisseck, avviando trattative per lui. Inoltre, ci sono aggiornamenti su un nuovo accordo relativo a una palestra, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. Queste notizie sono state riportate dal nostro aggiornamento in tempo reale, che segue gli sviluppi più recenti in casa nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 21 MAGGIO. Inter, rivoluzione mirata per vincere tutto: dove deve intervenire il club sul mercato per puntare alla Champions. Marotta e Ausilio preparano la nuova Inter: più giovane, più profonda e ancora più europea. Tutte le mosse previste dai nerazzurri Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com
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