Ulta Beauty ha rivisto al rialzo le previsioni di vendita per l’anno in corso, dopo aver registrato risultati migliori del previsto nel primo trimestre. La decisione arriva in seguito alla strategia implementata dalla CEO Kecia Steelman, che ha portato a un aumento della domanda e delle entrate. La società ha comunicato che le nuove stime si basano sulle performance recenti e sulle proiezioni di crescita per i prossimi mesi.

Il colosso di rivendita statunitense Ulta Beauty ha deciso, a seguito della nuova strategia della CEO Kecia Steelman, di alzare le previsioni annuali. Infatti la manager ha puntato sulla domanda di prodotti di fascia alta, attirando clienti più giovani grazie alla spinta su TikTok. Così, il retailer di cosmetici ha potuto alzare le previsioni e superare le stime del primo trimestre. Ulta Beauty alza le stime annuali (grazie alla CEO Kecia Steelman). Ulta prevede ora un utile per azione per l’intero anno compreso tra 28,36 e 28,80 dollari. La precedente previsione era invece compresa tra 28,05 e 28,55 dollari. Nel primo trimestre ha registrato un utile per azione di 7,74 dollari, superando la stima degli analisti di 6,86 dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ulta Beauty è ottimista e alza le stime annuali

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