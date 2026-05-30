L’Istat ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo, indicando un aumento più consistente rispetto alle previsioni precedenti. Nel mese di maggio, l’inflazione in Italia ha raggiunto il 3,2%. L’indice dei prezzi al consumo è cresciuto, con un incremento stabile dei prezzi degli alimentari, che non ha mostrato variazioni rispetto ai mesi precedenti.

Accelera in Italia l’inflazione, solo parzialmente rallentata dagli alimentari la cui crescita dei prezzi al consumo resta stabile. Sono riviste al rialzo di un decimo di punto le stime sul Pil. E l’occupazione è ai massimi dal 2004, con la disoccupazione ai minimi dallo stesso anno. È la fotografia macroeconomica del Belpaese che emerge dai dati dell’ Istat, un quadro con luci e ombre, su cui pesa un indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, che secondo le stime preliminari dell’Istituto di statistica nazionale registra a maggio un +0,4% su mese e un +3,2% su base annua (da +2,7% del mese prima). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pil, Istat alza le stime: l’inflazione a maggio sale al 3,2%

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