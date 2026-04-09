Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare la nazionale italiana dopo il risultato deludente della squadra in una recente competizione. La decisione è stata presa per tutelare il suo staff tecnico, che ha accompagnato la squadra durante il torneo. Gattuso ha annunciato la sua scelta pubblicamente, specificando che si tratta di un passo necessario in seguito ai risultati ottenuti. La sua uscita dalla nazionale è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recenti segnalazioni dall’Italia sottolineano che Gennaro Gattuso ha scelto di non richiedere il pagamento della buonuscita dopo la sua uscita dalla Nazionale italiana avvenuta all’inizio di questa settimana. Questo gesto mira a garantire che il suo staff di allenatori riceva una compensazione adeguata. Gattuso ha lasciato la sua posizione di allenatore della Nazionale italiana di comune accordo venerdì, a seguito della sconfitta ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina martedì, che ha fatto perdere agli Azzurri la possibilità di qualificarsi per il Mondiale per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gattuso si è sacrificato dopo il flop dell’Italia per tutelare il suo staff tecnico.

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