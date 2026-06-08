Ufficiale | Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina | Una straordinaria opportunità

Fabio Grosso è stato annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina per la stagione 2026-27. Il tecnico, originario di Pescara, ha definito questa opportunità come una grande occasione. La società viola ha scelto Grosso dopo aver maturato esperienze in Francia, tra cui quella con il Lione. La nomina segna un nuovo capitolo nella carriera dell’allenatore, che si lega a un club di alta tradizione nel calcio italiano.

Una grandissima chance per il pescarese Fabio Grosso. Il tecnico siederà infatti nella stagione 2026-27 sulla prestigiosa panchina della Fiorentina, squadra di blasone che rappresenta al momento l'apice della carriera del giovane allenatore insieme all'esperienza d'Oltralpe di Lione. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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UFFICIALE, FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA: ECCO IL NOSTRO FUTURO E SENTENZE!

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