Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina contratto fino al 2028! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Il club viola ha annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore. Grosso ha firmato un contratto che durerà fino al 2028. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del club, che specifica la durata dell’accordo e la nomina del tecnico. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità di scelta.

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sulla scelta in panchina del club viola. La Fiorentina ha annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabio Grosso. L’ex terzino azzurro, icona del trionfo mondiale in Germania, ha raggiunto un accordo a lungo termine con la società toscana, legandosi ai colori viola con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La dirigenza gigliata ha scelto di puntare su un profilo dinamico, in grado di portare una grande dose di freschezza, entusiasmo e comprovata competenza tattica per rilanciare le ambizioni del club. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La carriera: dalle giovanili all’affermazione nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: il contratto di 2 anni

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