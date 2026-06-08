L'Unione Europea ha approvato un finanziamento di 20 milioni di euro destinato all'esercito egiziano per la sicurezza marittima. Il denaro sarà utilizzato per attività legate alla protezione delle rotte marittime e alla lotta al traffico illegale in acque sotto il controllo egiziano. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli su come verranno impiegate le risorse o sugli effetti diretti sulla sicurezza dei cittadini europei.

Come influenzerà questo finanziamento la sicurezza dei cittadini europei in Egitto? Perché l'Europa sceglie di finanziare un regime accusato di violazioni sistematiche? Quali rischi comporta il rafforzamento dell'esercito per i diritti umani? Cosa garantisce davvero la protezione dei civili con questi nuovi fondi??? In Breve Fondi erogati tramite lo Strumento Europeo per la Pace da 17 miliardi di euro. Totale contributi europei alle forze di al-Sisi pari a 40 milioni d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE finanzia l’esercito egiziano: 20 milioni per la sicurezza marittima

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