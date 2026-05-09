Milano Marittima | 1,5 milioni per nuovi marciapiedi e sicurezza

A Milano Marittima sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per interventi su marciapiedi e sicurezza stradale. I lavori coinvolgeranno alcune aree specifiche tra Porto Canale e XXVII Traversa, con l’obiettivo di migliorare la percorribilità e la tutela dei pedoni. Le modifiche riguarderanno principalmente il rifacimento dei marciapiedi e l’installazione di nuovi dispositivi di sicurezza lungo questa tratta.

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