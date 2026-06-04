L’Unione Europea ha annunciato un finanziamento di 100 milioni di euro destinato all’esercito libanese. I fondi saranno suddivisi in cinque settori strategici, tra cui sicurezza, formazione, logistica, intelligence e infrastrutture. L’obiettivo è rafforzare le capacità delle forze armate nel controllo del territorio. Non sono stati forniti dettagli su come questi fondi influenzeranno il ruolo di gruppi armati non statali nel paese.

Come influenzeranno questi fondi il controllo del territorio da parte di Hezbollah? Quali cinque settori strategici riceveranno i nuovi investimenti europei? Perché gli attacchi israeliani continuano nonostante l'accordo di cessate il fuoco? Cosa accadrà se l'esercito non riuscirà a imporre il monopolio della forza??? In Breve Fondi erogati tramite European Peace Facility da 17 miliardi di euro Risorse allocate su cinque pilastri tra cui sicurezza marittima e assistenza . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano: l’UE stanzia 100 milioni per l’esercito di Beirut

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