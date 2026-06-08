Udine | il tour tra arte e cultura con Licia Colò

Licia Colò ha visitato diversi luoghi iconici di Udine nel suo tour dedicato a arte e cultura. Durante l'evento, ha documentato la vita quotidiana tra i vicoli e le piazze della città, catturando scene di vita locale e dettagli architettonici. La conduttrice ha condiviso immagini e commenti sui social, offrendo uno sguardo sulla quotidianità e sui punti di interesse storico e culturale di Udine.

Quali luoghi iconici ha scelto Licia Colò per il suo tour?. Come ha documentato la conduttrice la vita quotidiana tra i vicoli?. Perché gli eventi letterari stanno cambiando il modo di visitare Udine?. Dove si è spostato il turismo oltre la semplice visita ai monumenti?.? In Breve Percorso tra piazza San Giacomo e salita verso il Castello. Conduttrice documenta botteghe e vie storiche tramite reel sui social. Evento La notte dei lettori unisce cultura e turismo urbano. Valorizzazione del tessuto storico tra piazze e vicoli di Udine. Licia Colò scopre la bellezza di Udine dopo La notte dei lettori. Licia Colò ha trascorso il fine settimana in città per partecipare agli appuntamenti de La notte dei lettori, approfittando dell’occasione per esplorare il centro di Udine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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