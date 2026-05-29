Liala Antonino e il legame con la madre Licia Colò | Io bullizzata a scuola dicevano che avevamo gli schiavi in casa

Liala Antonino ha raccontato di essere stata vittima di bullismo a scuola, ricevendo commenti offensivi legati alla presenza di schiavi in casa, riferendosi alla madre Licia Colò. La giovane ha condiviso questi episodi nel corso di un'intervista, parlando della sua esperienza di crescita e del rapporto con la madre. La conversazione è stata ripresa dal programma televisivo La volta buona.

Liala Antonino, in una recente intervista al Corriere della Sera ripresa dal programma La volta buona, ha deciso di ripercorrere la sua crescita e il rapporto con la madre Licia Colò. La giovane ha raccontato al quotidiano di aver trascorso i primi anni di vita affidata prevalentemente alle cure di nonne e tate. La stessa Licia Colò, dialogando in un podcast condotto dalla figlia, ha ammesso le difficoltà iniziali nel conciliare il lavoro con la famiglia, dichiarando: “Non riuscivo mai a stare con te e mi dispiaceva perderti in quel modo, però poi alla fine mi sono quasi rassegnata, ho detto la vita poi prenderà il suo corso”. La popolarità della famiglia ha causato a Liala diversi disagi durante il periodo scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La figlia di Licia Colò: Bullizzata a scuola perché mia madre era famosa - La volta buona 28/05/26

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