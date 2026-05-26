Liala Antonino, figlia di Licia Colò, ha dichiarato che un ex della madre le ha rovinato la vita. Nata dalla relazione tra la conduttrice e un produttore, ora studia giornalismo e conduce un podcast. Si impegna a farsi conoscere anche per i propri meriti.

La figlia di Licia Colò è intenzionata a farsi conoscere non più solo come figlia di. Liala Antonino, nata dalla relazione della conduttrice con il produttore Alessandro, oggi studia giornalismo e conduce un podcast tutto suo. Dopo aver rinunciato al lavoro da modella, che le “stava stretto”, punta a una carriera nel mondo dello spettacolo e dell’informazione e racconta di un’infanzia poco convenzionale e di uno ex fidanzato della mamma che proprio non è riuscita a dimenticare. Il ricordo di Nicola Pietrangeli: “Mi ha rovinato la vita”. Ci perdoni Liala Antonino se, nonostante la sua volontà di staccarsi dai nomi famosi che la circondano, inizieremo concentrandoci proprio su uno di questi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Liala Antonino, “Pietrangeli mi ha rovinato la vita”. La figlia di Licia Colò ricorda l’ex della mamma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita perché dopo aver conosciuto un uomo così mi sento male a guardarmi intorno…”: Liala Antonino, figli di Licia Colò, raccontaLiala Antonino, figlia di Licia Colò, ha dichiarato che la conoscenza di Nicola Pietrangeli le ha rovinato la vita, aggiungendo che dopo aver...

Leggi anche: La figlia di Licia Colò: "Papà è il mio datore di lavoro, ma non di tutti. Pietrangeli? Un idolo, mi ha rovinato la vita"

Si parla di: Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idolo e mi ha rovinato la vita. Fare la modella mi stava stretto.

Liala Antonino: Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita: dopo aver conosciuto lui, gli uomini mi deludonoFiglia di Licia Colò e cresciuta tra viaggi, tv e senso di diversità, la ventenne racconta al Corriere il bullismo subito a scuola, il rapporto ... huffingtonpost.it

Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita perché dopo aver conosciuto un uomo così mi sento male a guardarmi intorno…: Liala Antonino, figli di Licia ...La figlia di Licia Colò si racconta: bullismo, viaggi con la madre e Pietrangeli come metro di paragone irraggiungibile. ilfattoquotidiano.it