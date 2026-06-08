Ucraina | Zelensky conferma di aver incontrato Abramovich a Kiev ' è arrivato con un messaggio' **

Il presidente ucraino ha confermato di aver incontrato a Kiev il mese scorso Roman Abramovich, considerato vicino al Cremlino. L’incontro si è svolto in una visita del miliardario russo alla capitale ucraina, portando con sé un messaggio. Zelensky ha reso noto il colloquio durante un’intervista a Sky News. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del messaggio o sul motivo dell’incontro.

Londra, 8 giu. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha confermato in una intervista a Sky News di aver incontrato a Kiev il mese scorso il tyconn russo considerato vicino al Cremlino Roman Abramovich. "E' venuto a Kiev. Ha detto di aver un messaggio diretto per me, e voglio prendere un messaggio tuo e darlo a Putin. Ma ha detto che la cosa avrebbe dovuto essere fatta in silenzio, senza alcuna pubblità sui messaggi. Ho detto, è una vostra scelta. A me non interessa. Pubblico. Non pubblico", ha detto Zelensky. Nel colloquio, Abramovich voleva capire se l'Ucraina fosse davvero pronta ad accettare negoziati di pace. Zelensky ha trasmesso al tycoon che Kiev non ha intenzione di cedere il Donbass alla Russia, "di dare a Mosca questo tipo di vittoria". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Zelensky ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto

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