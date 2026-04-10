Il presidente ucraino ha confermato che sono stati abbattuti droni provenienti dall’Iran. Questa notizia segna un passaggio importante per Kiev, che ora si trova al centro di una questione di sicurezza internazionale. Il coinvolgimento di droni iraniani nel conflitto ha attirato l’attenzione globale, modificando il ruolo dell’Ucraina nella regione e nelle dinamiche di sicurezza nel Medio Oriente.

Il ruolo dell’Ucraina nel conflitto in Medio Oriente sta cambiando. Adesso, dopo le conferme di Volodymyr Zelensky, il Paese sta assumendo una posizione rilevante in termini di sicurezza internazionale. Il presidente ucraino, infatti, ha rivelato che il personale militare di Kiev è riuscito ad abbattere droni iraniani Shahed. Arriva la conferma di Zelensky: droni iraniani abbattuti. Kiev cosa ne guadagna?. L’operato di Kiev rappresenta un quadro strategico più ampio volto ad aiutare i propri partner a fronteggiare le medesime tecnologie belliche utilizzate da Mosca nel conflitto in Ucraina. Zelensky, in merito a ciò, ha spiegato: «Abbiamo inviato in Medio Oriente i nostri esperti militari, tra cui specialisti in droni intercettori e guerra elettronica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zelensky conferma abbattimento di droni iraniani. Perché è importante per Kiev?

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