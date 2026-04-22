Ue accelera su Ucraina | via libera a 90 miliardi e non solo | la batosta a Putin

L’Unione Europea ha approvato un pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, segnando un passo importante nelle relazioni tra le due parti. La decisione è passata attraverso incontri riservati e procedure ufficiali, evidenziando l’urgenza di agire su uno dei dossier più sensibili del momento. La mossa rappresenta un segnale chiaro sulla volontà dell’Europa di sostenere il paese in un periodo di crescente tensione.

Un passaggio tecnico, ma dal forte peso politico. Tra riunioni riservate e procedure formali, l’Europa stringe i tempi su uno dei dossier più delicati. La decisione arriva in un momento cruciale, mentre sul terreno la guerra continua e sul piano diplomatico si gioca una partita decisiva. Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato l’erogazione di un prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina e il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ora i due provvedimenti passeranno attraverso una procedura scritta per l’adozione finale da parte del Consiglio dell’Unione europea. Il sostegno dell’Europa. Il nuovo pacchetto di aiuti rappresenta uno dei più consistenti interventi finanziari a favore di Kiev dall’inizio del conflitto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ue accelera su Ucraina: via libera a 90 miliardi e non solo: la batosta a Putin Notizie correlate Via libera al prestito Ue per l’Ucraina: dei 90 miliardi concessi, 60 finanzieranno la guerraUcraina, via libera al prestito Ue: dei 90 miliardi concessi, 60 finanzieranno la macchina bellica di Kiev. Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all'UcrainaIl Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: UE pronta a sbloccare 90 miliardi per l’Ucraina; L’UE dopo gli attacchi russi alle città ucraine: Aumenteremo la pressione su Mosca; L'Ue accelera sul mercato unico: 'Sanzioni su chi non attua le riforme'; Una Nato europea senza Trump? Il 'piano B' se gli Usa si ritirano. Ue accelera su Ucraina: via libera a 90 miliardi e non solo: la batosta a PutinUn passaggio tecnico, ma dal forte peso politico. Tra riunioni riservate e procedure formali, l’Europa stringe i tempi su uno dei dossier più delicati. La decisione arriva in un momento cruciale, ... thesocialpost.it Guerra Ucraina Russia, via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro a Kiev. LIVESecondo quanto riferito dal vice primo ministro ucraino Kuleba, droni russi hanno attaccato lo scalo danneggiando banchine, magazzini, infrastrutture ferroviarie e strutture degli operatori portuali. tg24.sky.it Il controverso veto dell'Ungheria al prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina sta per essere rimosso dopo il ripristino dell'oleodotto Druzhba #EuropeNews x.com Gli USA adottano la tecnologia anti-drone ucraina: svolta strategica contro le minacce iraniane in Arabia Saudita - facebook.com facebook