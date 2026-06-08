Ucraina l’UE sblocca 9,1 miliardi | focus su difesa e bilancio

Notizia in breve

L'Unione Europea ha approvato lo sblocco di 9,1 miliardi di euro per l’Ucraina, con i primi fondi previsti in arrivo nelle prossime settimane. Di questi, 5,9 miliardi sono destinati al settore della difesa e saranno distribuiti attraverso diversi strumenti finanziari. La ripartizione precisa di queste risorse e le modalità di erogazione non sono state ancora rese pubbliche. La decisione si concentra su supporto economico e militare per il paese in risposta alle esigenze attuali.