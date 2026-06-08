Ucraina l’UE sblocca 9,1 miliardi | focus su difesa e bilancio

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Unione Europea ha approvato lo sblocco di 9,1 miliardi di euro per l’Ucraina, con i primi fondi previsti in arrivo nelle prossime settimane. Di questi, 5,9 miliardi sono destinati al settore della difesa e saranno distribuiti attraverso diversi strumenti finanziari. La ripartizione precisa di queste risorse e le modalità di erogazione non sono state ancora rese pubbliche. La decisione si concentra su supporto economico e militare per il paese in risposta alle esigenze attuali.

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Quando arriveranno esattamente i primi fondi sul conto di Kiev?. Come verranno ripartiti i 5,9 miliardi destinati alla difesa?. Perché la quota militare supera quella per il bilancio statale?. Quali dettagli tecnici mancano per sbloccare le transazioni immediate?.? In Breve Primo versamento di 9,1 miliardi previsto entro la fine di giugno.. Allocazione di 5,9 miliardi per la difesa e 3,2 miliardi per il bilancio.. Piano di sostegno complessivo pari a 90 miliardi di euro.. Portavoce Ujvari conferma l'avvio delle transazioni entro il mese corrente.. La Commissione europea pianifica il primo versamento da 9,1 miliardi di euro per l’Ucraina entro fine giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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