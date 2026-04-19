Il primo ministro ungherese ha deciso di rimuovere il veto sul prestito di 90 miliardi di euro approvato dall’Unione Europea per l’Ucraina. La decisione arriva a condizione che venga garantito il ripristino del flusso di petrolio attraverso l’infrastruttura Druzhba. La misura permette di sbloccare il finanziamento, che era stato bloccato in precedenza. La questione riguarda la connessione tra il prestito e le forniture di energia provenienti dalla rete di oleodotti.

Il primo ministro ungherese uscente, Orbán, ha manifestato la volontà di revocare il veto sul prestito da 90 miliardi di euro stanziato dall’Unione Europea per l’Ucraina, a patto che venga ripristinato il flusso di petrolio attraverso l’infrastruttura Druzhba. La condizione posta dal leader di Budapest si lega direttamente alla riparazione del gasdotto, un intervento che secondo le comunicazioni ricevute potrebbe concretizzarsi già nella giornata di lunedì. Questa apertura improvvisa arriva in un momento di transizione politica per l’Ungheria, poiché Orbán è destinato a lasciare la carica di primo ministro a metà maggio, dopo aver subito la sconfitta nelle elezioni dello scorso fine settimana a favore dell’oppositore Péter Magyar.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, Orbán sblocca i 90 miliardi UE: il patto sul petrolio

Notizie correlate

Orbán e Fico mettono il veto sul prestito da 90 miliardi all’Ucraina: Ue approva le conclusioni con soli 25 Stati membriViktor Orbán e Robert Fico non mollano e bloccano l’impegno europeo di sostegno all’Ucraina, almeno fino a quando Kiev non ripristinerà le forniture...

Orbán conferma il veto sui 90 miliardi all’Ucraina, l’ira dell’Ue: «Inaccettabile, avanti coi prestiti» – La direttaI capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri dell’Ue si ritrovano oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo di primavera.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ungheria al voto, perché Bruxelles osservava con apprensione; Do ut Budapest Magyar non è Orbán, ma l’Ungheria non sosterrà l’Ucraina senza contropartite; Ungheria, Magyar promette di sbloccare i fondi Ue e parla dell'Italia; L'Ungheria volta pagina, finisce l'era Orbán. Magyar ha la supermaggioranza: Stiamo con Ue e Nato.

Le poche opzioni europee per superare l'ultimo ricatto di OrbánDi fronte al ricatto di Viktor Orbán, che ha bloccato all’ultimo momento con il suo veto il prestito da 90 miliardi all’Ucraina, i leader dell’Unione europea si sono rassegnati a fare pressione più su ... ilfoglio.it

Orbán minaccia ulteriori misure anti-Ucraina nonostante lo scontro con i leader europeiParlando ai media a Bruxelles il giorno dopo aver bloccato il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, il premier ungherese ha detto che lui e il suo governo hanno molte carte in mano Il primo ministro ... it.euronews.com

Orban: l'Ucraina pronta a riaprire l'oleodotto Druzhba se votiamo il prestito Ue Prima il petrolio. Otto persone ancora ricoverate in ospedale dopo la sparatoria a Kiev. Fidan (Turchia): pronti a fornire una sede per i negoziati tra Putin e Zelensky. Kiev attacca u facebook

Mi addolora profondamente il recente intensificarsi degli attacchi contro l’Ucraina, che continuano a colpire anche i civili. Esprimo la mia vicinanza a quanti soffrono e assicuro la mia preghiera per tutto il popolo ucraino. Rinnovo l’appello perché tacciano le ar x.com