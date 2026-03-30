UE | Ok programma da 1,5 miliardi per la difesa europea e ucraina

La Commissione Europea ha approvato un programma di 1,5 miliardi di euro destinato alla difesa europea e all’assistenza militare all’Ucraina. La decisione riguarda l’attivazione di fondi specifici per sostenere iniziative di rafforzamento delle capacità di difesa e di supporto alle forze ucraine. L’ok arriva dopo una serie di discussioni tra gli Stati membri.

Oltre 700 milioni di euro saranno destinati alla produzione di componenti e prodotti chiave della difesa, compresi i sistemi di controdroni, i missili e le munizioni, inclusi 260 milioni di euro nell’ambito dello strumento di sostegno all’Ucraina dell’Edip per contribuire a ricostruire e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa dell’Ucraina. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (Edpci), aperti anche alla Norvegia e all’Ucraina, riceveranno 325 milioni di euro. Per ridurre la frammentazione e aumentare l’efficienza, l’Edip finanzierà 240 milioni di euro per l’acquisto congiunto di attrezzature per la difesa, compresi i sistemi di contro-droni, di difesa aerea e missilistica e di combattimento terrestre e navale, da parte degli Stati membri e della Norvegia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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