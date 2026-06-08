A Londra, l’Europa ha riunito cinque paesi per rafforzare la posizione negoziale sulla guerra in Ucraina. L’obiettivo è riprendere un ruolo più deciso nei colloqui con le parti coinvolte. La riunione si è concentrata sulla coordinazione delle strategie europee e sulla condivisione di obiettivi comuni. Nessun dettaglio sulle decisioni prese o sui contenuti specifici delle discussioni è stato reso pubblico. La riunione si inserisce in un tentativo di consolidare la presenza europea nel processo di negoziazione.

A Londra l’Europa prova a riprendersi un posto al tavolo negoziale sulla guerra in Ucraina. Durante un incontro tenutosi nella capitale inglese tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quello francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friederich Merz, i leader europei hanno definito una piattaforma comune per il raggiungimento di soluzione diplomatica del conflitto che infuria dal 2022, individuando cinque condizioni considerate indispensabili per raggiungere una “pace giusta e duratura” con la Russia, in quello che viene considerato il tentativo più concreto degli ultimi mesi di rilanciare il protagonismo europeo in un processo negoziale dominato dagli Stati Uniti e caratterizzato da risultati limitati. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Ucraina, i cinque pilastri di Londra. Così l’Europa prova a tornare al tavolo

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