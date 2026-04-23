Dal lungomare di Pozzuoli a Londra | cinque tappe tra Italia ed Europa

L’estate porta con sé il ritorno di Pizza Village, un evento dedicato alla pizza, uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana. La manifestazione si svolge in diverse tappe che attraversano Italia ed Europa, partendo dal lungomare di Pozzuoli e arrivando fino a Londra. Questi appuntamenti si susseguono in diverse località, offrendo agli appassionati l’opportunità di gustare e scoprire vari aspetti della tradizione pizza.

Con l’arrivo dell’estate torna Pizza Village, il format dedicato al prodotto simbolo della gastronomia italiana. Un tour in cinque tappe che quest’anno si allarga, rafforzando la presenza sia in Italia sia all’estero: Berlino e Londra per il fronte internazionale, Napoli, Roma e Milano per quello nazionale. Un progetto che negli anni ha superato i confini italiani, trasformandosi in una piattaforma di promozione culturale oltre che gastronomica. Al centro non c’è solo la pizza, ma un sistema più ampio fatto di tradizione, competenze e identità, legato anche al riconoscimento di due patrimoni Unesco: l’arte del pizzaiolo napoletano e la cucina italiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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