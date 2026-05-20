L’avvocata e direttrice di un centro per le libertà civili ha pronunciato un discorso al Parlamento europeo di Strasburgo, in occasione del ricevimento di un’onorificenza europea. Nel suo intervento ha riferito che l’Ucraina sta affrontando pesanti conseguenze per il percorso di integrazione con l’Europa. La premiazione si è tenuta recentemente e l’intervento è stato pubblico. L’evento si è svolto nel contesto di un momento istituzionale dedicato ai riconoscimenti europei.

Pubblichiamo il discorso tenuto da Oleksandra Matviichuk, avvocata ucraina e direttrice del Center for Civil Liberties, dopo aver ricevuto l’Ordine europeo al merito al Parlamento europeo di Strasburgo. Il riconoscimento premia personalità che hanno contribuito in modo significativo all’unità europea, alla democrazia e alla difesa dei valori europei. Grazie di cuore per questo riconoscimento. Per me è un onore parlare davanti a un pubblico così autorevole. Vorrei dire solo tre cose. La prima: vengo dall’Ucraina. Per tre secoli siamo rimasti all’ombra dell’Impero russo, e oggi sono qui per dire all’Europa: siamo tornati. Siamo tornati a casa, nella casa dei valori europei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ucraina sta pagando il prezzo più alto per tornare in Europa, dice Oleksandra Matviichuk

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Ukraine is paying the highest price to return home to European values, Oleksandra Matviichuk said

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