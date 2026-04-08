Ucraina attacco russo a Sumy su zona residenziale | distrutte diverse abitazioni

Un attacco russo ha colpito una zona residenziale della città di Sumy, in Ucraina, provocando la distruzione di diverse abitazioni. Nell’attacco è deceduta una persona e altre tre sono rimaste ferite. Le autorità locali hanno riferito che l’attacco ha causato danni significativi alle abitazioni e ha coinvolto diverse abitazioni nella zona colpita. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dell’attacco.

Un attacco russo sferrato sulla città di Sumy, in Ucraina, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza ucraina. Le autorità locali hanno riferito che l’attacco ha colpito una zona residenziale, distruggendo abitazioni e locali non residenziali. Complessivamente, la Russia ha lanciato 176 droni contro l’Ucraina durante la notte tra martedì e mercoledì, ha affermato l’aeronautica militare ucraina, aggiungendo che le difese aeree ne hanno abbattuti 146. Ventiquattro droni hanno colpito obiettivi in 12 località, mentre i detriti dei droni abbattuti sono caduti in un’altra zona. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Sumy su zona residenziale: distrutte diverse abitazioni Ucraina, condominio in fiamme dopo un attacco russo su SumyNella città ucraina di Sumy, città vicina al confine con la Russia, almeno sette persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, in un raid con... Ucraina, attacco russo su Odessa: le immagini delle abitazioni danneggiateSecondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza, gli attacchi con droni russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì hanno... Temi più discussi: Ucraina: attacco russo colpisce un mercato a Nikopol; Ucraina, attacco russo nel Donbass: tre morti; Ucraina, attacco russo a Odessa, tre morti. Tratti in salvo i 41 minatori nel Lugansk; Kiev: Droni e intercettori sono il nostro petrolio. Baltico, porto russo sotto attacco da 5 giorni. Guerra Ucraina Russia, Kiev: Accogliamo con favore la tregua tra Usa e Iran. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky propone tregua energetica. Su Iran: 'Aprire Hormuz'. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Russia-Ucraina, drone russo contro autobus a Nikopol: Tre morti e 12 feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Russia-Ucraina, drone russo contro autobus a Nikopol: 'Tre morti e 12 feriti'. LIVE ... tg24.sky.it UCRAINA | Dopo il cessate il fuoco con l'Iran Kiev chiede che gli Stati Uniti "riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina". Vance: "Delusi dall'Ue sull'Ucraina, Meloni e Orban ci hanno aiutati". #ANSA - facebook.com facebook Diciamo che l'unico modo è una pace tra Russia e Ucraina. Le infrastrutture ci sono, e tante, ma o attraversano l'Ucraina (chiuso da gennaio 2025), o arrivano in Polonia (che ha chiuso Yamal-Europe nel 2022). x.com