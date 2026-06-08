Un drone è stato abbattuto nei cieli lettoni, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha lanciato un’allerta riguardo alle centrali nucleari ucraine.

Ucraina, centrali sotto attacco. Allerta dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica mentre la Nato abbatte un drone nei cieli lettoni. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, centrali sotto attacco. Nato abbatte drone nei cieli lettoni

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