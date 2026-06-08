Lunedì, alcuni caccia della Nato sono decollati e hanno abbattuto un drone che aveva attraversato il confine aereo della Lettonia. L’incidente è avvenuto nello spazio aereo del paese baltico, dove i velivoli militari sono intervenuti per neutralizzare la minaccia. Non ci sono state segnalazioni di altri danni o feriti, e l’evento si inserisce in un più ampio aumento delle attività militari nella regione.

Lunedì alcuni caccia della Nato hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia, secondo quanto riferito dall’esercito del Paese: si tratta dell’ultimo di una serie di incidenti di sicurezza di questo tipo lungo le regioni di confine orientali dell’Europa. L’origine del drone non è stata immediatamente chiarita. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i suoi attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, anche nell'area del Mar Baltico, dove diversi droni militari ucraini hanno sconfinato nello spazio aereo di Finlandia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Le autorità avevano avvertito la popolazione delle regioni orientali della Lettonia di cercare riparo al chiuso a causa della minaccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nei cieli della Lettonia: decollano i caccia della Nato, abbattuto un drone

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