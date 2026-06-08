Uccide la madre a Roma e mura il corpo così Francesco Oliveto ha assassinato Vittoria Rosa Maria | il movente

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha ucciso la madre a Roma e ha nascosto il corpo in una struttura di cemento. Le indagini sono state avviate dopo segnalazioni di cittadini che avevano notato comportamenti sospetti. La polizia ha trovato il corpo e arrestato l’uomo, che ha confessato l’omicidio. Il movente non è stato reso noto. La donna era scomparsa da alcuni giorni prima del ritrovamento.

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Un figlio che uccide la madre di 78 anni a Roma. Dopo una violenta lite, il 48enne avrebbe nascosto il corpo in una cantina, murandolo all’interno di una struttura in cemento. La scomparsa della vittima ha insospettito vicini e parenti. Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla confessione del responsabile, che avrebbe agito per motivazioni economiche. Roma, figlio uccide la madre La tragedia familiare si è verificata nella periferia est della Capitale, dove vivevano una donna di 78 anni e il figlio di 48. Quest’ultimo l’ha uccisa e successivamente nascosta all’interno di una struttura in cemento realizzata nella cantina dell’abitazione. Il caso, emerso dopo giorni di silenzio e sospetti da parte dei vicini, ha portato al fermo dell’uomo che ha confessato il delitto agli investigatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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