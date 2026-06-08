Un uomo ha ucciso la madre a Roma e ha nascosto il corpo in una struttura di cemento. Le indagini sono state avviate dopo segnalazioni di cittadini che avevano notato comportamenti sospetti. La polizia ha trovato il corpo e arrestato l’uomo, che ha confessato l’omicidio. Il movente non è stato reso noto. La donna era scomparsa da alcuni giorni prima del ritrovamento.

Un figlio che uccide la madre di 78 anni a Roma. Dopo una violenta lite, il 48enne avrebbe nascosto il corpo in una cantina, murandolo all’interno di una struttura in cemento. La scomparsa della vittima ha insospettito vicini e parenti. Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla confessione del responsabile, che avrebbe agito per motivazioni economiche. Roma, figlio uccide la madre La tragedia familiare si è verificata nella periferia est della Capitale, dove vivevano una donna di 78 anni e il figlio di 48. Quest’ultimo l’ha uccisa e successivamente nascosta all’interno di una struttura in cemento realizzata nella cantina dell’abitazione. Il caso, emerso dopo giorni di silenzio e sospetti da parte dei vicini, ha portato al fermo dell’uomo che ha confessato il delitto agli investigatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Uccide la madre a Roma e mura il corpo, così Francesco Oliveto ha assassinato Vittoria Rosa Maria: il movente

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Roma, uccide la madre e nasconde il corpo in una baracca, poi confessaUn uomo di 48 anni ha ucciso la madre durante una lite a San Vittorino, periferia di Roma.

Omicidio a Roma, uccide la madre e nasconde il corpo. Poi confessa tuttoUn uomo di 48 anni ha ucciso la madre di 78 anni durante una lite nella periferia est di Roma.

Temi più discussi: Omicidio a Roma, uccide la madre con mattarello e nasconde il cadavere; Mamma è a Ginevra. Tutte le bugie dell’uomo che ha ucciso la madre a colpi di mattarello; Roma, uccide la madre e nasconde il corpo: arrestato il 48enne Francesco Oliveto. La donna era scomparsa da tempo; Roma, uccide la madre al culmine di una lite: arrestato un 48enne. Il corpo rinchiuso in una casupola di cemento.

Leggi la notizia : Orrore a Roma: uomo arrestato per lu2019omicidio della madre: Orrore a Roma: uomo arrestato per lu2019omicidio della madre - Francesco Oliveto, 48 anni, uccide la madre e nasconde il corpo in cantina. lacronacadiroma.it/2026/06/follia… x.com

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Figlio uccide la madre e ne nasconde il corpoFrancesco Oliveto, 48 anni, ha ucciso la madre Vittoria Maria Rosa De Donato, 78 anni, a San Vittorino, Roma, tra il 4 e il 5 giugno 2026. Il corpo era nascosto in un manufatto in cemento. blogsicilia.it