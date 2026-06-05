Omicidio a Roma uccide la madre e nasconde il corpo Poi confessa tutto

Da romatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre di 78 anni durante una lite nella periferia est di Roma. Dopo aver commesso il fatto, ha nascosto il corpo e successivamente ha confessato l’omicidio.

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Orrore nella periferia est di Roma. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni al culmine di una lite. Il corpo dell'anziana è stato ritrovato in zona San Vittorino, a Roma, nascosto all'interno di un manufatto in cemento indicato dallo stesso uomo ai carabinieri.Le indaginiLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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