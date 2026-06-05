Omicidio a Roma uccide la madre e nasconde il corpo Poi confessa tutto
Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre di 78 anni durante una lite nella periferia est di Roma. Dopo aver commesso il fatto, ha nascosto il corpo e successivamente ha confessato l’omicidio.
Orrore nella periferia est di Roma. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni al culmine di una lite. Il corpo dell'anziana è stato ritrovato in zona San Vittorino, a Roma, nascosto all'interno di un manufatto in cemento indicato dallo stesso uomo ai carabinieri.Le indaginiLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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