roma uccide la madre e nasconde il corpo in una baracca poi confessa

Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre durante una lite a San Vittorino, periferia di Roma. Dopo aver commesso il delitto, ha nascosto il corpo in una baracca vicina. Successivamente, ha confessato l’omicidio alle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre al culmine di un'accesa lite a San Vittorino, alla periferia di Roma. La donna, 78 anni, risultava scomparsa da alcuni giorni. I familiari lo avevano denunciato ai carabinieri. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. "Ho ucciso mia madre", ha confessato l'uomo ora in stato di fermo in caserma con l'accusa di omicidio. Il corpo - su indicazione del 48enne - è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto presso il teibunale di Roma, Maurizio Arcuri. Sara Kelany a Come States? — Immigrazione, sicurezza e politica estera "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Roma, uccide la madre e nasconde il corpo: arrestato 48enne. La donna era scomparsa da tempo

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