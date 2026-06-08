Ubriaco devasta la Volante della Polizia di Stato distruggendo la cellula di sicurezza
Domenica, un uomo in stato di alterazione ha causato danni a una volante della polizia a Rimini. Dopo essere stato fermato, ha distrutto la cella di sicurezza e imbrattato di feci la camera di sicurezza. L’uomo, visibilmente ubriaco e sotto l’effetto di sostanze, ha aggredito i poliziotti, causando danni alla vettura di servizio. Nessuno dei presenti ha riportato ferite. Gli agenti hanno fermato l’individuo e avviato le procedure legali.
Domenica agitata per gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini che, chiamati per la presenza di un soggetto in forte stato di alterazione dovuto a un mix di alcol e stupefacenti, ha poi distrutto una pattuglia della Polizia di Stato e imbrattato di feci la camera di sicurezza. Il primo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sergeant Arrests Drunk Police Captain
Notizie e thread social correlati
La sua Tesla scorrazza per le vie della città, lui dorme al volante ubriaco e sotto effetto di marijuana: la scena che si trova davanti la polizia non lascia spazio a dubbiUn'auto in modalità assistita si muoveva da sola per le strade della città mentre il conducente dormiva al volante, visibilmente ubriaco e sotto...
Festa della Polizia di Stato, il Questore: «La sicurezza si costruisce solo insieme»Durante la celebrazione della Festa della Polizia di Stato presso ChorusLife, il questore ha sottolineato come la sicurezza venga garantita grazie...
Si parla di: Affidato ai servizi sociali, viene sorpreso ubriaco al volante dopo aver provocato un incidente: un uomo finisce in carcere.
Emanuele Pozzolo ubriaco al volante: normale incidente che può accadere a chiunqueEmanuele Pozzolo, membro di Futuro Nazionale è stato vittima di un incidente stradale, a seguito è stato trovato positivo all'alcol test. Lui rivendica di essere stato sobrio al momento dell'uscita di ... notizie.it
Ubriaco al volante a tutta velocità davanti alla stazione di Avezzano: denunciato dalla Polizia, patente ritirataAvezzano - La Polizia di Stato di L’Aquila, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza stradale disposti dal Questore, ha deferito in stato di libertà ... terremarsicane.it