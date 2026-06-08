Ubriaco devasta la Volante della Polizia di Stato distruggendo la cellula di sicurezza

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica, un uomo in stato di alterazione ha causato danni a una volante della polizia a Rimini. Dopo essere stato fermato, ha distrutto la cella di sicurezza e imbrattato di feci la camera di sicurezza. L’uomo, visibilmente ubriaco e sotto l’effetto di sostanze, ha aggredito i poliziotti, causando danni alla vettura di servizio. Nessuno dei presenti ha riportato ferite. Gli agenti hanno fermato l’individuo e avviato le procedure legali.

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Domenica agitata per gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini che, chiamati per la presenza di un soggetto in forte stato di alterazione dovuto a un mix di alcol e stupefacenti, ha poi distrutto una pattuglia della Polizia di Stato e imbrattato di feci la camera di sicurezza. Il primo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Sergeant Arrests Drunk Police Captain

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