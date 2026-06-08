Ubriaco devasta la Volante della Polizia di Stato distruggendo la cellula di sicurezza

Notizia in breve

Domenica, un uomo in stato di alterazione ha causato danni a una volante della polizia a Rimini. Dopo essere stato fermato, ha distrutto la cella di sicurezza e imbrattato di feci la camera di sicurezza. L’uomo, visibilmente ubriaco e sotto l’effetto di sostanze, ha aggredito i poliziotti, causando danni alla vettura di servizio. Nessuno dei presenti ha riportato ferite. Gli agenti hanno fermato l’individuo e avviato le procedure legali.