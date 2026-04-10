Durante la celebrazione della Festa della Polizia di Stato presso ChorusLife, il questore ha sottolineato come la sicurezza venga garantita grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini. Ha descritto Bergamo come un territorio che richiede impegno e sacrificio, evidenziando l'importanza di un lavoro condiviso per mantenere l’ordine pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale.

L’EVENTO. La festa a ChorusLife. Il questore: «Bergamo, territorio laborioso e che conosce il sacrificio». «La sicurezza non si costruisce da soli. Si costruisce insieme, con collaborazione, rispetto dei ruoli e visione comune. Viviamo anni complicati in cui gli scenari di crisi internazionali si intrecciano con le problematiche criminali e sociali nazionali e locali, incidendo sulla percezione della sicurezza». Sono le parole del questore Vincenzo Nicolì, nel suo discorso ufficiale tenuto in occasione del 174° anniversario di fondazione della polizia di Stato nella mattinata di venerdì 10 aprile. Per Nicolì è stata la prima festa della... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Festa della Polizia di Stato, il Questore: «La sicurezza si costruisce solo insieme»

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