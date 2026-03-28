Un'auto in modalità assistita si muoveva da sola per le strade della città mentre il conducente dormiva al volante, visibilmente ubriaco e sotto l’effetto di marijuana. La scena è stata notata dalla polizia, che ha fermato il veicolo e verificato la situazione a bordo. Nessun altro passeggero era presente all’interno dell’auto al momento del controllo.

La sua Tesla procedeva da sola in modalità assistita mentre lui dormiva, ubriaco e sotto l’effetto di marijuana. È successo a Vacaville, in California, dove la polizia ha fermato il veicolo dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Quando gli agenti hanno trovato l’auto, intorno alle 11 di mattina, l’uomo era privo di sensi sul sedile del conducente. Accanto a lui, sul sedile del passeggero, una scena piuttosto eloquente: una scatola di pizza e diverse bottigliette di vino. In un primo momento, le forze dell’ordine non hanno escluso un’emergenza medica. Solo dopo i controlli hanno stabilito che il conducente era sotto l’effetto combinato di alcol e marijuana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sua Tesla scorrazza per le vie della città, lui dorme al volante ubriaco e sotto effetto di marijuana: la scena che si trova davanti la polizia non lascia spazio a dubbi

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