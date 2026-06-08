Ubriaca al volante un passante la nota | i carabinieri di Cantù risolvono una situazione pericolosa

Una donna ubriaca alla guida è stata trovata in via Matteotti a Cantù, intorno alle 20 del 7 giugno. Una passante ha notato la Mercedes Classe A ferma con la testa sul volante e ha chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno fermato la vettura e portato la donna in caserma per accertamenti.

In molti, nella serata del 7 giugno intorno alle 20, hanno notato una Mercedes Classe A ferma in via Matteotti a Cantù, con una donna all'interno e la testa sul volante. La segnalazione di un cittadino ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, già impegnati in un servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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