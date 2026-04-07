Ubriaca al volante con tasso record confermata la condanna per una 48enne

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una donna di 48 anni di Licata per aver guidato sotto l’effetto dell’alcol con un tasso record. La decisione riguarda il ricorso presentato dalla donna contro la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, emessa a gennaio 2024. La corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, mantenendo così la condanna definitiva.

La donna era stata trovata al volante con un tasso alcolemico di 2,57 grammi per litro al primo controllo e 2,40 al secondo, in orario notturno. Il giudice aveva disposto una pena di due mesi di arresto e mille euro di ammenda, sostituita con 64 giorni di lavoro di pubblica utilità. Nel ricorso, la difesa aveva contestato la regolarità dell’etilometro e chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha però ritenuto le doglianze infondate, sottolineando che dagli atti risultava la corretta omologazione e taratura dell’apparecchio. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Al volante con un tasso 4 volte superiore al limite, due positivi alla cannabis: le denunce dei CarabinieriI controlli sulle strade dei Carabinieri di Cesenatico in questi giorni hanno portato alla denuncia di otto persone.

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