Ubriaca al volante travolge due 17enni sulle strisce e scappa | donna rintracciata poco dopo l' incidente

Una donna al volante, risultata poi ubriaca, ha investito due ragazzi di 17 anni mentre attraversavano le strisce pedonali e si è allontanata senza prestare soccorsi. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e pochi minuti dopo la donna è stata individuata e fermata dalla polizia. Gli adolescenti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono state rese note.

Ha travolto due adolescenti che stavano attraversando la strada e, invece di fermarsi a prestare aiuto, ha premuto il piede sull'acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Una fuga durata però molto poco: una donna di 40 anni, incensurata, è stata individuata e indagata dai carabinieri con pesanti accuse, tra cui omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la Strada Provinciale 525, nei pressi dell'intersezione con via Vailetta. I due giovani, entrambi di 17 anni, stavano attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando sono stati centrati in pieno da una Lancia Y. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Dalmine, due 17enni investiti sulle strisce pedonali: indentificata la donna pirataNel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile i carabinieri di Dalmine e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sulla strada provinciale,... Roma: ubriaco al volante scappa dopo incidente, 45enne denunciatoUn conducente ubriaco di un van è stato fermato pochi minuti dopo la sua fuga, avvenuta a seguito di uno scontro con un motoveicolo che ha provocato...