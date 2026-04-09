Un ex calciatore ha raccontato di aver pianto quando un compagno di squadra ha lasciato la sua squadra. Ha anche ricordato di essere stato preso da un allenatore in un altro club dopo quell’evento. In un’intervista, ha parlato del rapporto con il collega, sottolineando che si sono sempre sostenuti e si sono aiutati sia dentro che fuori dal campo.

“Quando Alex Sandro ha lasciato la Juventus mi ha fatto piangere in campo, perché avevamo combattuto tante battaglie insieme”. Ha parlato un po’ anche di Juve Danilo, ex capitano bianconero ora al Flamengo, la squadra brasiliana che dovrà difendere la Copa Libertadores. Il difensore ha parlato del rapporto speciale che lo lega al compagno di squadra, dopo aver percorso insieme a lui praticamente tutta la carriera. “Questa cosa di giocare sempre insieme, penso che in un certo senso ci siamo sempre motivati a vicenda – ha detto Danilo al canale ufficiale del suo club -. Siamo maturati praticamente insieme. Ci scambiamo sempre idee. Alex è sempre stato il mio contrappunto, sia in campo, sia nello spogliatoio, sia nella vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Danilo: "Quando Alex Sandro è andato via dalla Juve ho pianto. Ancelotti mi prese al Real, poi..."

Danilo ricorda l’addio di Alex Sandro alla Juve: «Quando ha lasciato i bianconeri mi ha fatto piangere in campo. Vi spiego il motivo»di Francesco SpagnoloDanilo in un lungo documentario ai microfoni di Flamengo TV ha parlato di Juve e del suo rapporto con Alex Sandro.

Danilo e Alex Sandro: il legame eterno tra i due fratelli del FlamengoDanilo e Alex Sandro si ritrovano al Flamengo dopo aver condiviso anni di successi in Europa, in particolare durante l’esperienza comune alla...

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Danilo: Quando Alex Sandro è andato via dalla Juve ho pianto. Ancelotti mi prese al Real, poi...L'ex capitano bianconero: Io e Alex ci siamo sempre motivati a vicenda, ci completiamo sia in campo che nella vita. Quando sono arrivato a Madrid Carlo, che mi aveva voluto, era andato via ... msn.com

Danilo: Quando Alex Sandro è andato via dalla Juve mi ha fatto piangereDanilo e Alex Sandro, intervistati da Flamengo TV, hanno parlato del loro percorso insieme che li ha portati a giocare alla Juventus. Questa cosa di giocare sempre insieme - ha ... tuttojuve.com

#Danilo in un'intervista ai microfoni di Flamengo TV ha parlato anche della sua amicizia con #AlexSandro "Quando Alex ha lasciato la Juventus mi ha fatto piangere in campo, perché avevamo combattuto tante battaglie insieme. E non pensavo che sarebb x.com

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