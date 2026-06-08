Danilo cuore bianconero | La Juve è stata importante per me mi sono sentito amato e ho cercato di ricambiare l’affetto

L’ex calciatore ha dichiarato a The Athletic che la Juventus è stata importante nella sua carriera, sottolineando di essersi sentito amato e di aver cercato di ricambiare l’affetto. Non sono stati forniti dettagli su specifici episodi o periodi, né su eventuali motivazioni di questa affermazione. Le sue parole si concentrano esclusivamente sui sentimenti personali legati alla squadra, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

di Luca Fioretti Danilo cuore bianconero: «La Juve è stata importante per me». Le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero a The Athletic. Direttamente dagli Stati Uniti in ritiro con il Brasile per preparare i Mondiali, Danilo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic. Di seguito le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE – « Tutto ciò che ho vissuto prima mi ha preparato per quel momento. Ho giocato nella Juventus in un periodo di transizione tra i grandi successi e i momenti di difficoltà. Ero più esperto, più tranquillo e più concentrato su me stesso e sul calcio. La Juventus è stata fantastica e importante per me perché i miei figli sono cresciuti lì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Finale Coppa Intercontinentale, Danilo e il ricordo della Juventus: È stato il mio amore da grande

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