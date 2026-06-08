Tutto su Matt Rizzetta e la Underdog Global Partners il gruppo interessato ad acquisire il Napoli calcio dopo il basket

Un gruppo americano, Underdog Global Partners, guidato dal presidente del Napoli Basket, ha manifestato interesse per l'acquisto della SSC Napoli. La notizia è emersa dopo un'intervista di Matt Rizzetta al podcast Bloomberg Business Sport, in cui si è parlato anche del coinvolgimento del gruppo nel settore sportivo. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali o trattative concluse. Rizzetta ha espresso entusiasmo per eventuali sviluppi futuri, senza confermare un'operazione in corso.

La lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi da Matt Rizzetta al podcast Bloomberg Business Sport, ha riacceso i riflettori sull'interesse della Underdog Global Partners, il gruppo americano guidato dal presidente del Napoli Basket, nei confronti della Ssc Napoli, nonostante al momento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Business of Soccer: Napoli Potentially Becoming Next $2 Billion Sports City | Bloomberg Business...

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