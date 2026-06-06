Napoli in mano agli USA parla Rizzetta | il super piano di Underdog Global Partners

Underdog Global Partners sta pianificando di sviluppare il Napoli come una squadra multi-sport. Matt Rizzetta, fondatore del fondo statunitense, ha confermato di aver avviato discussioni con il presidente del club per un progetto che coinvolge sia il squadra di calcio che quella di basket. L’obiettivo è creare un centro sportivo integrato, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti.

Underdog Global Partners punta a trasformare il Napoli in una potenza multi-sport: Matt Rizzetta, fondatore del fondo statunitense, ha confermato i colloqui concreti con Aurelio De Laurentiis per un progetto che unisce calcio e basket. Rizzetta e il Napoli: dalla visione al progetto concreto. L’idea di investire nel club azzurro nasce dopo l’acquisizione del Napoli Basket. Rizzetta ha spiegato nel podcast Bloomberg “Business of Soccer” come la visione si sia evoluta: “Mentirei se dicessi che questa era la nostra visione fin dal primo giorno. Dopo aver acquistato il Napoli Basket è diventato evidente che esisteva un’opportunità molto più grande”. Il fondo americano non cercava semplicemente una squadra di calcio, bensì la creazione di un ecosistema sportivo integrato capace di competere con i principali brand europei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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