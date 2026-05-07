Napoli Basket Matt Rizzetta | Ci dispiace per i play-off il prossimo anno Napoli sarà all’altezza

Da ilnapolista.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’ultima partita della stagione contro Udine, il presidente del Napoli Basket ha incontrato i giornalisti per fare un bilancio finale e discutere delle prospettive future. Durante l’intervento, ha espresso dispiacere per l’eliminazione dai play-off e ha confermato che la squadra si impegnerà per migliorare e essere più competitiva nella prossima stagione. La conferenza si è svolta presso la sede della società, con domande sulla campagna acquisti e sugli obiettivi futuri.

A pochi giorni dall ‘ ultima partita della stagione in casa contro Udine, il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha voluto incontrare i media in una conferenza stampa per fare un bilancio finale e parlare anche del futuro. La squadra non ha raggiunto i playoff e a tratti ha rischiato anche la zona retrocessione. ma l’evento più importante è stato sicuramente l’esonero di coach Alessandro Magro in favore di Jasmin Repesa, su cui ci sono molte aspettative per l’anno prossimo. Matt Rizzetta: “Ringrazio tutti i numerosi presenti quest’oggi. Ci tenevo ad incontrare tutti i giornalisti a fine stagione” ha detto in apertura, “ Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il traguardo playoff, uno dei nostri obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli Basket, Matt Rizzetta: “Ci dispiace per i play-off, il prossimo anno Napoli sarà all’altezza”

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