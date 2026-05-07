Napoli Basket Matt Rizzetta | Ci dispiace per i play-off il prossimo anno Napoli sarà all’altezza

A pochi giorni dall’ultima partita della stagione contro Udine, il presidente del Napoli Basket ha incontrato i giornalisti per fare un bilancio finale e discutere delle prospettive future. Durante l’intervento, ha espresso dispiacere per l’eliminazione dai play-off e ha confermato che la squadra si impegnerà per migliorare e essere più competitiva nella prossima stagione. La conferenza si è svolta presso la sede della società, con domande sulla campagna acquisti e sugli obiettivi futuri.

A pochi giorni dall ‘ ultima partita della stagione in casa contro Udine, il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha voluto incontrare i media in una conferenza stampa per fare un bilancio finale e parlare anche del futuro. La squadra non ha raggiunto i playoff e a tratti ha rischiato anche la zona retrocessione. ma l’evento più importante è stato sicuramente l’esonero di coach Alessandro Magro in favore di Jasmin Repesa, su cui ci sono molte aspettative per l’anno prossimo. Matt Rizzetta: “Ringrazio tutti i numerosi presenti quest’oggi. Ci tenevo ad incontrare tutti i giornalisti a fine stagione” ha detto in apertura, “ Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il traguardo playoff, uno dei nostri obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli Basket, Matt Rizzetta: “Ci dispiace per i play-off, il prossimo anno Napoli sarà all’altezza” Notizie correlate Leggi anche: Matt Rizzetta promette: “Nuova arena pronta nei prossimi due o tre anni” Leggi anche: Condò apprezza Chivu: «Ironia giusta. Quest’anno ci sarà un vincitore, ma nessuno sconfitto. Il prossimo vorrei…» Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli Basket, Matt Rizzetta in conferenza stampa il 7 maggio; Guerri Napoli Basket, il presidente Rizzetta in conferenza; Cessione Reggina, l’augurio di Matt Rizzetta attraverso CityNow; Cessione Reggina, Pedullà: ‘Gruppo concretamente interessato, trattativa in corso’. Napoli Basket, Rizzetta traccia il futuro: Pronti per l'ipotesi EuroCup. Già a lavoro per un roster ambiziosoIl numero uno del club azzurro ha incontrato i media per un bilancio di fine stagione, con uno sguardo già rivolto alla prossima: dalla possibilità di disputare le coppe europee attraverso una wild ca ... napolitoday.it Napoli: Rizzetta archivia la stagione, prepara il rilancio e punta l'EuroCupSi è tenuta questo pomeriggio, nella Sala Stampa dell’Alcott Arena, la conferenza di fine stagione della Guerri Napoli. pianetabasket.com Basket Golfo Femminile La Nextra NWB si ferma contro la squadra vincitrice del torneo regionale della Toscana e termina così il proprio percorso. #NapoliWomenBasket #NWB #basketnapoli #na - facebook.com facebook