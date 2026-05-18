All' Hard Rock Cafe di Firenze il concerto dei Radioactive la tribute band degli Imagine Dragons

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio alle 21, all'Hard Rock Cafe di Firenze, si esibirà la tribute band dei Imagine Dragons, i Radioactive. Il gruppo, guidato da Davide Pupilli, proporrà uno spettacolo che combina musica dal vivo e video per ricreare l’esperienza di un concerto originale. La band si esibirà con un repertorio dedicato agli artisti statunitensi, cercando di riprodurre fedelmente i brani più noti. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è libero.

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Tornano sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i Radioactive, la tribute band degli Imagine Dragons. Venerdì 22 maggio alle 21, il gruppo capitanato da Davide Pupilli si esibirà in uno show coinvolgente con musica e video per ricreare l’atmosfera dei concerti originali e portando sul palco tutta la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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