All' Hard Rock Cafe di Firenze il concerto dei Radioactive la tribute band degli Imagine Dragons
Venerdì 22 maggio alle 21, all'Hard Rock Cafe di Firenze, si esibirà la tribute band dei Imagine Dragons, i Radioactive. Il gruppo, guidato da Davide Pupilli, proporrà uno spettacolo che combina musica dal vivo e video per ricreare l’esperienza di un concerto originale. La band si esibirà con un repertorio dedicato agli artisti statunitensi, cercando di riprodurre fedelmente i brani più noti. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è libero.
Tornano sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i Radioactive, la tribute band degli Imagine Dragons. Venerdì 22 maggio alle 21, il gruppo capitanato da Davide Pupilli si esibirà in uno show coinvolgente con musica e video per ricreare l’atmosfera dei concerti originali e portando sul palco tutta la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Catch the Giant! Live Hard Rock Cafe Firenze 2026 - Live Mixing
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Dal Hard Rock Cafe, NY reddit
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