All' Hard Rock Cafe di Firenze il concerto dei Radioactive la tribute band degli Imagine Dragons

Venerdì 22 maggio alle 21, all'Hard Rock Cafe di Firenze, si esibirà la tribute band dei Imagine Dragons, i Radioactive. Il gruppo, guidato da Davide Pupilli, proporrà uno spettacolo che combina musica dal vivo e video per ricreare l’esperienza di un concerto originale. La band si esibirà con un repertorio dedicato agli artisti statunitensi, cercando di riprodurre fedelmente i brani più noti. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è libero.

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Tornano sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i Radioactive, la tribute band degli Imagine Dragons. Venerdì 22 maggio alle 21, il gruppo capitanato da Davide Pupilli si esibirà in uno show coinvolgente con musica e video per ricreare l’atmosfera dei concerti originali e portando sul palco tutta la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catch the Giant! Live Hard Rock Cafe Firenze 2026 - Live Mixing Sullo stesso argomento Leggi anche: Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali All'Hard Rock Cafè di Firenze i Game Boys in concertoLa band è formata da quattro musicisti e da due cantanti/vocalist che si sono conosciuti nel 2019. Ricapitoliamo: Il 27 marzo esce il nostro album 5 e se lo preordini ora sullo shop di potrai metterti in lista per partecipare alla nostra festa privata il 23 marzo all'Hard Rock cafe di Milano, ove suoneremo dal vivo Resta Con Me e qualche altro... x.com Dal Hard Rock Cafe, NY reddit Milano, apre l'Hard Rock Cafe tra hamburger e cimeli a due passi da piazza DuomoC’era una volta il rock, dicono i pessimisti. No, il rock vive. Vedi San Siro pieno per i Rolling Stones, sostiene il partito opposto. Da oggi a Milano la discussione può svolgersi davanti a un ... leggo.it Il nuovo Hard Rock Cafe apre a Milano: come candidarsi ai 100 posti di lavoro disponibiliIl leggendario locale e tempio della musica rock arriva a Milano, e offre più di 100 opportunità di lavoro, dai bartender fino al personale di sala e agli host Si chiamerà all’inglese Hard Rock Cafe ... deejay.it