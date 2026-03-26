Rudiger Juve i bianconeri accelerano per il centrale tedesco | presentata la prima offerta al giocatore I dettagli

La Juventus ha presentato la prima offerta al difensore tedesco in scadenza di contratto con il Real Madrid. La società continua a lavorare con l'agente e il tecnico per definire i dettagli dell'operazione, mentre il giocatore si trova in fase di valutazione. La trattativa si svolge con l’obiettivo di portare il calciatore in squadra nel prossimo mercato estivo.

Rudiger Juve, Comolli e Spalletti insistono per il centrale in scadenza con il Real Madrid. Pronto un contratto biennale da 5 milioni di euro. Il mercato internazionale sta entrando in una fase caldissima e il nome che sta facendo tremare le fondamenta della Continassa è quello di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, pilastro della nazionale e attualmente in forza ai Blancos, è diventato il sogno proibito ma concreto per rinforzare il reparto arretrato bianconero. L’operazione Rudiger alla Juve non è più solo una suggestione giornalistica, ma una strategia precisa per riportare a Torino un leader carismatico capace di guidare i compagni con l’esperienza accumulata ai massimi livelli europe i. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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