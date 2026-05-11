Chuki il giocatore accostato alla Juve sta firmando per un altro club | i dettagli dell’accordo

Chuki, il calciatore che era stato collegato alla Juventus, sta per firmare con il Werder Brema. Il trasferimento si sta concretizzando in queste ore e l’accordo tra le parti è ormai definito. Il giocatore ha scelto di trasferirsi in Germania per proseguire la sua carriera e sviluppare ulteriormente le sue capacità. La firma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

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