Chuki il giocatore accostato alla Juve sta firmando per un altro club | i dettagli dell’accordo

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chuki, il calciatore che era stato collegato alla Juventus, sta per firmare con il Werder Brema. Il trasferimento si sta concretizzando in queste ore e l’accordo tra le parti è ormai definito. Il giocatore ha scelto di trasferirsi in Germania per proseguire la sua carriera e sviluppare ulteriormente le sue capacità. La firma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

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di Francesco Spagnolo Chuki, il giocatore è ormai ad un passo dal Werder Brema. Una scelta fatta dallo stesso calciatore per continuare il suo percorso di crescita. Il calciomercato internazionale ha appena vissuto un sussulto improvviso che sposta l’attenzione dalla calda sponda del Mediterraneo alle atmosfere più rigorose della Bundesliga. Il protagonista assoluto di questo colpo di scena è un giovane talento cristallino, pronto a prendersi la scena europea con una determinazione fuori dal comune: Chuki. Il fantasista spagnolo, reduce da stagioni che ne hanno messo in luce l’incredibile visione di gioco e la rapidità palla al piede, ha sciolto le riserve sul suo futuro, decidendo di abbracciare un progetto tecnico ambizioso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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