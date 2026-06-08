Tutti tranne te la rom-com con Sydney Sweeney e Glen Powell ispirata a Shakespeare arriva per la prima volta stasera in tv su Rai 1

Da amica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una coppia che si odia, una destinazione da sogno, un matrimonio che rischia di andare a rotoli e una colonna sonora costruita intorno alla canzone di Natasha Bedingfield, Unwritten. Va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay un’avventura romantica indimenticabile: Tutti tranne te, la commedia romantica che ha convinto mezzo mondo a tornare in sala, incassando 220 milioni di dollari e riportando in vita un genere che sembrava definitivamente appannaggio dello streaming. Il film ( leggi qui la nostra recensione ) è diretto da Will Gluck ed è liberamente ispirato alla commedia Molto rumore per nulla di William Shakespeare. 🔗 Leggi su Amica.it

tutti tranne te la rom com con sydney sweeney e glen powell ispirata a shakespeare arriva per la prima volta stasera in tv su rai 1
© Amica.it - "Tutti tranne te", la rom-com con Sydney Sweeney e Glen Powell ispirata a Shakespeare, arriva per la prima volta stasera in tv su Rai 1
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TUTTI TRANNE TE (2023) | Promo tv del film con Sydney Sweeney e Glen Powell

Video TUTTI TRANNE TE (2023) | Promo tv del film con Sydney Sweeney e Glen Powell

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stasera su Rai 1 la rom-com "Tutti tranne te" ispirata a una commedia di William Shakespeare

The Running Man stasera su Sky: trama e cast del thriller distopico con Glen PowellQuesta sera su Sky e in streaming su NOW sarà trasmesso “The Running Man”, un thriller distopico diretto da Edgar Wright e tratto da un romanzo di...

Temi più discussi: Tutti tranne te, il film con Sydney Sweeney e Glen Powell stasera in tv: trama e cast; Tutti tranne te Shakespeare ai giorni nostri; I film in TV stasera: amore e equivoci con Sydney Sweeney, il classico Robin Hood con Kevin Costner; Anne - Tutti tranne te 1^ Visione - in diretta su Rai 4K 08/06/2026 alle 21:30.

sydney sweeney tutti tranne te laTutti Tranne Te: di cosa parla e com'è il film con Sydney Sweeney e Glen PowellUscita al cinema nel 2023, la commedia romantica Tutti tranne te vede protagonisti due delle star più popolari del momento Glen Powell e Sydney Sweeney. Ecco la trama e la nostra recensione del film s ... comingsoon.it

sydney sweeney tutti tranne te laTutti tranne te stasera in tv: Sydney Sweeney e Glen Powell si innamorano (e ci fanno innamorare) grazie a ShakespeareTutti tranne te, la rom-com con Sydney Sweeney e Glen Powell ispirata a Shakespeare, arriva per la prima volta stasera in tv su Rai 1 ... amica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web