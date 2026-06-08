Una coppia che si odia, una destinazione da sogno, un matrimonio che rischia di andare a rotoli e una colonna sonora costruita intorno alla canzone di Natasha Bedingfield, Unwritten. Va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay un’avventura romantica indimenticabile: Tutti tranne te, la commedia romantica che ha convinto mezzo mondo a tornare in sala, incassando 220 milioni di dollari e riportando in vita un genere che sembrava definitivamente appannaggio dello streaming. Il film ( leggi qui la nostra recensione ) è diretto da Will Gluck ed è liberamente ispirato alla commedia Molto rumore per nulla di William Shakespeare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Tutti tranne te", la rom-com con Sydney Sweeney e Glen Powell ispirata a Shakespeare, arriva per la prima volta stasera in tv su Rai 1

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TUTTI TRANNE TE (2023) | Promo tv del film con Sydney Sweeney e Glen Powell

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Lunedì 8 giugno alle 21:30 su #Rai1 in prima visione il film #TuttiTranneTe con #SydneySweeney e #GlenPowell @antoniogenna #AnyoneButYou #Movie #Palinsesti #AscoltiTv #Auditel #CoseDiTv x.com

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