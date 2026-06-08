R ivisitazione contemporanea di Molto rumore per nulla di Shakespeare, Tutti tranne te – in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 – è tra le commedie romantiche di maggior successo degli ultimi anni. Merito sopratutto del carisma dei due attori protagonisti: l’atomica bionda Sydney Sweeney (anche produttrice del film) e l’affascinante e muscolare Glen Powell (esploso grazie a Top Gun: Maverick ). “Tutti tranne te”: il trailer del film romantico con Sydney Sweeney e Glen Powell X Leggi anche › Chi è Sydney Sweeney, da Cassie di “Euphoria” alla commedia romantica “Tutti tranne te” Tutti tranne te, trama film stasera in tv 8 giugno su Rai 1. Al centro del film c’è la relazione tra Bea (Sydney Sweeney), una studentessa di Legge all’Università di Boston, e Ben (Glen Powell) analista finanziario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera su Rai 1 la rom-com "Tutti tranne te" ispirata a una commedia di William Shakespeare

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